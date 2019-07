Super Concerto Morgan & Band Live a Santa Severa

Morgan sarà protagonista il prossimo 25 luglio al Castello di Santa Severa, in occasione dell'apertura del Fermento Festival delle Birre Artigianali del Lazio. Il cantante e polistrumentista si esibirà con la sua band dopo le 21,30.

Morgan & band

Morgan con una grande formazione composta da musicisti e professionisti di gran livello, Daniele Dupuis in arte Megahertz (che ha già accompagnato artisti del calibro di Max Gazzè, Bluvertigo, Max Pezzali e Cristiano De Andrè) compagno di tante avventure che si cimenterà al Basso, Vocoder, Theremin, Tastiere e Voce, Agostino Nascimbeni alla Batteria e Dario Ciffo alle Chitarre (entrambi componenti del duo pop-rock “I Lombroso”) e Marco Santoro a Tromba e Fagotto (coinvolto come musicista nelle registrazioni in studio dell’ultimo disco di Daniele Silvestri con il quale collabora anche come musicista nei concerti, e che ha partecipato a diverse tournèe con le orchestre più importanti d’Europa).

La Band supporterà il maestro Morgan, impegnato con una postazione poli-strumentale, attraverso i suoi brani più popolari e quelli dei Bluvertigo, gli omaggi ai mostri sacri della musica internazionale che hanno lo hanno accompagnato durante la sua crescita artistica, tra i tanti David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwerk ed il cantautorato italiano di grande livello, solo per citare alcuni nomi, Bindi, Tenco, Modugno, De André.