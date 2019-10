Morena Festival dello Street Food

Dopo i successi in giro per l'Italia la Typical Truck Street Food riabbraccia finalmente la Capitale. La tappa di questo mini-tour Romano vedrà il coloratissimo villaggio ttsfood pieno di gusto, colori e divertimento approdare nel quartiere di Morena. Per il rientro a Roma la Ttsfood ha fatto le cose in grande stile: 25 street Chef, accuratamente selezionati, a bordo dei loro simpatici e colorati food truck o stand cucina, trasformeranno Morena nel centro nevralgico del cibo da strada e del divertimento on the road.

Il Festival dello Street Food di Morena, andrà in scena venerdì 18, sabato 19 e il gran finale domenica 20 ottobre. L'ingresso al Festival è assolutamente libero dal pranzo a notte inoltrata. La fantastica selezione di cibo on the road sarà arricchita da tre serate di musica, djset, spettacoli di artisti di strada, circensi e fire show per il divertimento di tutta la famiglia. Spazio anche per i più piccoli con bolle di sapone giganti, laboratori, truccabimbi, palloncini e molto altro ancora. Ovviamente il tutto contornato dai famosi truck food e stand cucina che proporranno il meglio del cibo gourmet da strada. Prodotti del territorio, tipicità regionali, classici della tradizione e piatti internazionali faranno parte di questa bellissima carovana dedicata al food di eccellenza.

Gli Chef proporranno piatti unici: i veri arrosticini abruzzesi, carciofo alla giudia, broccoletti e salsiccia. Dalla Spagna l’originale Paella valenciana cotta come da tradizione nei grandi padelloni. Hamburger originali di Chianina farciti con salse ed ingredienti artigianali. Panini con Scottona sfilacciata, cotta 20 ore a bassa temperatura. Panini cubani e mojiti freschi. Dal Lazio I Butteri dell'Agro Pontino proporranno le mezze maniche alla Buttero, con salsiccia e funghi porcini, il tutto mantecato in una forma di Parmigiano Reggiano. Dalla Sicilia pane e panelle, arancine, sfincioni, pane ca meusa e stigghiole alla brace, pistacchio, cannoli e cassatine. Dal Messico l’originale Tex Mex. Hamburger ed hot dog gourmet, patate bio twister. Tantissime le varianti di supplì, dal classico, a cicoria e pecorino, alla crema di scampi, ai broccoletti e salsiccia, al tartufo, cacio e pepe, alla carbonara e tanti altri gusti. Dal Cilento il vero caciocavallo appeso, sia spalmato sul pane che gustosi bocconcini impanati con farina di ceci e fritti. Da Ascoli le originali olive ascolane, classiche, al tartufo, vegetariane, mozzarelline impanate, polpette di melanzane e i classici cremini. Dalla Campania la vera pizza fritta con tanti gustosissimi ripieni ed il famoso Cuzzetiello. Dalla Puglia panino con polpo arrosto, burrata, pomodori secchi e friarielli e le miriche bombette. La fraschetta romana proporrà ravioli di porchetta burro e salvia, panini con trippa, pollo e peperoni o stracotto alla romana. Dall’Irlanda l’originale Angus cotta sulla brace. La vera porchetta di Ariccia. Dal mare, pesce fresco fritto, cartocci, filetti di baccalà ed arancine ai frutti di mare. Ovviamente non mancherà dell'ottima birra Cruda, artigianale tedesca. Per i più golosi ciambelle e krapfen fritti e farciti al momento, code di aragoste appena sfornate, sfogliatelle, tiramisù.

Festival dello Street Food a Morena: tutte le info

Appuntamento per questa divertente e gustosissima tappa romana a Morena, 18/19/20 Ottobre 2019 in Piazza Castrolibero.

Ven. 18 dalle 17:00 alle 24:00

Sab. 19 dalle 12:00 alle 24:00

Dom. 20 dalle 12:00 alle 24:00

INGRESSO GRATUITO!!

Info, news, ricette e molto altro su:

www.ttsfood.it

info@ttsfood.it