Moranastart al Teatro Aurelio

#MORANASTART è una e un vero e proprio tornado di battute , gag e situazioni esilaranti ;

Emiliano si confiderà con il pubblico , mostrandogli il suo mondo : Famiglia,lavoro,amicizia,amore ... il tutto collegato da una comicità elegante e da una

buona teatralità che non guasta mai.

Avete voglia di ridere tanto?? Mettetevi comodi ...



Emiliano Morana è nato a Roma il 22 giugno 1991. Sin da piccolo mette in mostra le sue qualità di attore e soprattutto di cabarettista.

Per affinare la sua tecnica si diploma all’accademia di Arte Drammatica. Tra i suoi maestri ci sono Augusto Fornari, Giampiero Ingrassia e Michele La Ginestra.

Arrivano, poi, le prime esperienze televisive. Veste i panni di attore comico al Festival di Castrocaro, trasmesso su Rai 1 e a Challenge4 in onda su Rete 4.



Si è cimentato anche nel ruolo di autore e regista nel film Citofonare Morana ed è stato assistente regista, oltre che attore, nel film Febbre da Cavallo e Mi ricordo quando ero piccolo.

Ora è uno dei volti nuovi e più apprezzati del programma di Rai 2 Made in sud.