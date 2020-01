Moonlight Big Band: The Land of Disney and the Marvelous Swing in concerto al Cotton Club

Sabato 1° febbraio appuntamento presso il Cotton Club di Via Bellinzona con la Moonlight Big Band. L’orchestra jazz e swing porta un vero e proprio show dedicato alle colonne sonore della Disney ma non solo, in repertorio anche i brani più famosi dei grandi dello swing!



La Big Band diretta dal maestro Augusto Travagliati ha festeggiato nel 2019 il 25° anniversario dalla sua nascita. La big band composta da 18 musicisti, propone il sound e le suggestive atmosfere delle colonne sonore della Disney e dei locali newyorkesi anni '30 e '40.



Line up:

Nina Pedersen, Voce

Attilio Berni, Sax

Augusto Travagliati, Direttore/Clarinetto

Silvano Funghi, Sax/Voce

Piercarlo Salvia, Sax/Clarinetto

Alessandro Scalone, Sax Alto

Daniele Dominici, Sax

Alessandro Cicchirillo, Trombone

Nicola Fumarola, Trombone

Francesco Scalone, Trombone

Giuseppe Russo, Trombone

Alessandro Fumarola, Tromba

Enzo Valeri, Tromba

Benedetto Cassara', Tromba

Luigi Maio, Piano

Carlo Benvenuti, Basso

Armando Mortet, Chitarra

Riccardo Colasante, Batteria



START DINNER 20.30

START LIVE 22.30



LIVE SHOW €10



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it