Si terrà il 5 Maggio 2018 presso LOCANDA BLUES Via Cassia 1284, Roma, il Festival pagano Moonart Labyrinth, seconda edizione, ingresso gratuito, dalle ore 15:00 sino a oltre mezzanotte.



PROGRAMMA:



stand di artigianato a tema (mercatino), celebrazione dell'antica festività pagana di Beltane che annuncia l'arrivo dell'estate, cultura e letture con presentazione di libri, esposizione di illustrazioni, spettacoli con il fuoco, erboristeria magica, cicli lunari e magia, didattica sulla tradizione nordica, stage di combattimenti vichinghi, sfilata di abiti celtici, medievali e fantasy, divinazione, make up artist per chiunque volesse immergersi totalmente nella magia del nostro evento, musica eterea con il duo acustico Maeve, concerto serale degli Her Pillow (band folk rock irish), sala biliardo, ricco menù e vasta scelta di bevande e birre artigianali, idromele e tante altre sorprese!

Tutto questo è MOONART LABYRINTH 2018, spiritualità e profonde radici di universi interiori.



Info: moonartlabyrinth@gmail.com



Sito ufficiale: www.moonartlabyrinth.com

Pag. Facebook: https://www.facebook.com/moonartlabyrinth

Evento ufficiale: https://www.facebook.com/events/123631701585973/

WhatsApp per espositori: 3334349977



Prenotazioni tavoli per cena e concerto serale: rivolgersi a Locanda Blues Via Cassia 1284 Roma tel. 06/30310097 Sms e Whatsapp 3206917894