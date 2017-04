Moonart Labyrint: festival celtico a ingresso gratuito

Si terrà il 10 Giugno 2017 prossimo presso LOCANDA BLUES via Cassia 1284 Roma, il festival Moonart Labyrinth, alle radici delle tradizioni celtiche. Prima edizione. Origini e similitudini con le popolazioni del nord Europa, usanze nella cultura moderna, analogie con le tradizioni nordiche, paganesimo e neopaganesimo, simbolismo e molto altro. Nella splendida cornice della campagna romana, circondati dalla quiete della natura, a pochi passi dal meraviglioso parco di Veio, a 7 km dalla cascata della mola (Isola Farnese), sorge la casa dei musicisti: Locanda Blues. Il bellissimo giardino esterno del locale, già noto ristorante-pizzeria-pub e musica dal vivo, si trasformerà in un piccolo villaggio celtico. Arti e mestieri di un tempo, corsi e attività, che ruoteranno attorno ad antiche tradizioni di popoli lontani nel tempo ma più vivi che mai, grazie alla valorizzazione delle proprie radici, attraverso l'opera e l'impegno di appassionati, studiosi ed associazioni a tema. Un "labirinto" delle arti alla luce del sole (ci si avvicina infatti al solstizio d'estate) e della luna (simbolo che tiene uniti molti dei culti antichi e neopagani, inoltre il 10 Giugno la luna sarà piena). Molte le sfumature che abbracceranno diversi percorsi spirituali, in particolare si darà spazio alla creatività ed alle arti manuali Divertimento e condivisione di esperienze di insegnamento, spettacoli, musica e un pizzico di magia! Per tutte le informazioni scrivere a: moonartlabyrinth@gmail.com Sito ufficiale: www.moonartlabyrinth.com