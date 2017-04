Ex Dogana Club: Moodymann. Avere a che fare coi maestri non è cosa di tutti i giorni. Qui però, in un incrocio Detroit-Italia, c'è rispettivamente la storia house e quella legata all'elettronica in Italia. House, funk, techno, deep, tutto lo spettro possibile verrà esplorato. Toccare il cielo con un dito.

EX DOGANA & L-EKTRICA

Moodymann

Claudio Coccoluto

Andrea Esu & Fabrice