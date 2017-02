MERCOLEDì INSIEME!! Insieme a Davide Fusaro DAEV - Charlotte C. - Yuri Vincente le nostre #newentry Chiazzetta, il punkautore - Chemical Insieme al #MOOD Saremo felici di accogliervi come a casa, nella calda cornice del Beba Do Samba. Artisti e non, golosi di tutta Roma e dintorni, non perdetevi gli appuntamenti dell'evento romano del Mercoledì. CI SONO UN SACCO DI NOVITà!!! 1) Il #MOOD è TUTTI i mercoledì Dalle 20:00 parte l'#apericena a buffet, lo sentite il profumo??? Alle 21.30 poi apre la vetrina e inizia la musica live 2) il #MOOD diventa grande e cambia vestito. Non più openmic ma SHOWCASE, una vetrina dove gli artisti che saranno chiamati a rotazione (4/5 a serata) saranno liberi di sperimentare, inventare, strabiliare. 3) I buffet saranno vari e #comefarebbenonna, sempre curati dalla nostra Tiger-chef Elisabetta Ferrari...... ma non possiamo svelarvi tutto adesso!!! Quindi.....VENITE AL MOOOOOD! Venite in ciabatte, venite in pigiama, venite come vi pare, tanto i divani sono comodi, la casa è aperta a tutti, la cena è genuina, la musica è quella giusta e il mercoledì sera in compagnia è tutta un'altra cosa. VIENE PURE #RACHELE!!!!!!