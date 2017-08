Monumental: musica rock e coreografia

Pensate a una fusione totale tra musica rock e coreografia. Messo in scena per la prima volta nel 2005, monumental rappresenta l’apice del percorso artistico di The Holy Body Tattoo, la compagnia fondata nel 1993 da Dana Gingras e Noam Gagnon che ha conquistato un posto nella storia della danza con le sue spericolate sperimentazioni dall’attitudine rock, volte a raccontare i segreti della psiche umana.

Dopo un decennio, The Holy Body Tattoo riallestisce una produzione ambiziosa, costruita con la direzione della co-coreografa Dana Gingras per una serie di date internazionali esclusive, con le musiche live di Godspeed You! Black Emperor. Nove danzatori in abiti da ufficio, isolati su altrettanti piedistalli, dialogano con il suono tagliente di cinque chitarre, due drum kit e un violino, per raccontare il caos del mondo moderno. A dare ulteriore forza a questo affondo nell’alienazione contemporanea, sono i testi dell’artista statunitense Jenny Holzer che, nella serie Living (1981), analizza la quotidianità dell’essere umano.