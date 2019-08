Montorio Romano Estate 2019

Un Ferragosto ricco di eventi a Montorio Romano, dove per 7 serate in cui si susseguiranno numerosi eventi che andranno dalla musica, al cabaret e al ballo.

il programma delle feste per questa Estate 2019, sarà:

13 Agosto serata musicale e danzante con l'orchestra "Maikol Rossi", mercoledì 14 agosto serata musicale con i "SIAMO SOLO NOI" cover band Vasco Rossi, 15 Agosto musica in piazza Romina Grimani e la sua band, 16 Agosto "la Corrida Montoriana" rivisitazione della famosa trasmissione televisiva, 17 agosto serata di cabaret con 'Nduccio ed infine domenica 18 agosto serata musicale con il rapper Clementino, durante la serata sarà prevista un'ampia zona parcheggio ed un servizio navetta.

Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito, ed inoltre verranno allestiti stand gastronomici.

Festa che rientra nel progetto della regione Lazio "L'ESTATE DELLE MERAVIGLIE", in collaborazione con il Parco Naturale Regionale dei monti Lucretili.