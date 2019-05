Monti Food Market, un villaggio di Street Food per tutta l'estate

Rione Monti e Voodoo Bar hanno deciso di regalare ai romani per tutto il periodo estivo, un intero villaggio dedicato allo Street Food che sarà aperto, con ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 18 fino a Mezzanotte.

Più di 10 stand dedicati alla cucina di strada dove ogni giorno potrete scegliere tra queste specialità:

Pizza

Sushi

Bun

Guacamole

Hamburger

Cartocci di fritti

Poke Bowls

Frutta

Crêpes

Gelato e Cremolato

Aperitivo street food

Inoltre, tutti i giorni, potrete venire a fare l'aperitivo dalle 18 alle 20 con una formula speciale.

10€ un bicchiere di vino o birra e un ticket da utilizzare in uno degli stand di street food.

15€ un cocktail e un ticket da utilizzare in uno degli stand di street food.

Tutto questo avverrà in un parco di 5000 mq a pochi passi dal Colosseo e Piazza Madonna dei Monti. Uno spazio stupendo, selezionato per ospitare, per 4 mesi, un nuovo Street Food Village, al centro di Roma, con prelibatezze a prezzi accessibilissimi.

Per maggiori informazioni:

MONTI FOOD MARKET - 06.83796815