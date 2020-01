Monteverde Lab, il primo Centro Fitness a Roma con Bio Circuit

Monteverde Lab , in Viale dei quattro Venti 150 h (info@monteverdelab.it) è il primo Centro Fitness a Roma con Bio Circuit !!

BIOCIRCUIT ti offre un allenamento personalizzato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in un breve periodo di tempo, grazie alla tecnologia all'avanguardia di BIODRIVE.

Il programma guidato garantisce un'esperienza coinvolgente, che non richiede regolazioni né tempi di attesa. Il circuito comprende tutto ciò che puoi immaginare per attivare i muscoli al meglio. Rapido ed efficace, il tuo allenamento è sempre disponibile, pronto quando lo sei anche tu.

Perdere peso, aumentare la forza, invecchiare in buona salute: qualsiasi sia il motivo per cui frequenti un fitness club, dev'essere affrontato in modo specifico. La stessa soluzione non va bene per tutti. Fino a oggi.

Biocircuit è versatile nella proposta di allenamento, la tecnologia su cui si basa calibra perfettamente la modalità di lavoro a seconda delle caratteristiche di ogni singola persona, favorendone la sicurezza di affrontare il percorso più adatto alle proprie esigenze.

L’unione tra le competenze tecniche dei nostri Trainer, e la performance tecnologica di BIOCIRCUIT, garantisce il risultato che hai sempre voluto ottenere.

Inizierai nella maniera più vicina alle tue attuali potenzialità, andando avanti nel percorso migliorerai potendo implementare la modalità di allenamento.

I tuoi risultati saranno bene visibili grazie al software che si interfaccia con ogni singola macchina.

Non è fantascienza è quello che hai sempre cercato.

Perché BIOCIRCUIT è così apprezzato

One login: è facile e veloce da avviare

Allenamento costante per la massima efficienza

Nessuna possibilità di commettere errori, con un allenamento che è sempre guidato

Attrezzature che ti conoscono e si adattano alle tue esigenze specifiche

Allenamento efficace in 35'

Qualunque sia il tuo obiettivo, ti permetterà di raggiungerlo

Per garantire l’efficacia del tuo allenamento il primo step che affronterai sarà quello di fare Biostart, una modalità di approccio valida per qualsiasi tipo di allenamento perché conoscersi è fondamentale, analizzare i punti prioritari del lavoro è la prima necessità per creare un corretto piano di allenamento. Biostart riconosce le tue capacità e sviluppa un programma personalizzato che si adatta a te. Valuteremo il tuo obiettivo prima di tutto, impareremo a conoscere il tuo corpo, ne testeremo le fasi del movimento e una volta analizzati tutti questi dati riceverai il tuo programma. Analizzeremo ogni quattro settimane i risultati da te raggiunti attraverso eseguendo nuovamente il test (Biostart).

L’evento che propone Monteverde Lab per questa settimana è quello di permettervi di approcciare a questa nuova metodica di allenamento attraverso un Avatar, senza impegno!

Potrete provare il circuito accedendo attraverso il profilo di uno dei membri del nostro staff, non sarà di certo l’allenamento su misura per voi. Grazie a questa iniziativa entrerete nel vivo di questa fantastica esperienza di allenamento!

Oltre Biocircuit, Monteverde Lab offre un servizio di personal training studio.

Decidere di usufruire di questo servizio è il desiderio di migliorarsi o di migliorarsi ulteriormente, è la capacità di affidarsi ad un tecnico e percorrere insieme la strada che porta all’obbiettivo.

Abbiamo preferito concentrarci su un’attività specifica, troverai un posto calibrato per la tua persona. Abbiamo deciso di dedicarti tutto il tempo necessario purché tu possa esaudire il tuo desiderio di cambiamento.