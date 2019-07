Enrico Montesano "One Man Show"

Una serata all’insegna del divertimento con Enrico Montesano e il suo One Man Show. Al Castello di Santa Severa sabato 24 agosto alle ore 21.30.

Dopo una lunga serie di sold-out con Rugantino e Il Conte Tacchia con tantissime date in tutta Italia arriva a teatro con il suo One Man Show, una raccolta dei pezzi più esilaranti del suo repertorio. Come dite adesso in italiano: “Stend up commedian”? L’espressione in lingua inglese sta a indicare “spettacolo che si svolge in piedi”, senza quarta parete.

Famosi sono in tutto il mondo i grandi comici di cabaret anglo-americani, ma per non essere troppo esterofili facciamo notare che Enrico già nel 1966, faceva i suoi monologhi in piedi. Esattamente in contemporanea con i grandi Bill Hicks e George Carlin, ma all’epoca chi lo sapeva? Poi al Sistina con “Bravo!”, nella stagione 1979-1980, che lo consacrava, e “Beati voi” del 1991-1992 dimostrava le sue qualità, e privilegiando la parola, affrontava con la sua satira temi sociali e politici. Non tralasciava di esibirsi nei suoi pezzi forti, ovvero i suoi più noti personaggi nati alla radio nelle fortunatissime serie di Gran Varietà: dalla Romantica Donna Inglese, a Torquato il pensionato, a Dudù e Cocò, a Zia Sally con i suoi strampalati consigli..e al professor Taddeo

Rufus nel suo ridicolo bricolage e tanti altri.

Con inoltre le sue imitazioni, le sue barzellette, la sue canzoni satiriche e nuovi personaggi, come il Rapper Femo Blas, per gli amici Blas Femo, e monologhi sulla nostra attualità che di spunti ne

offre quotidianamente: ce n’è per tutti i gusti!

Evento a cura di On Air

PREZZI BIGLIETTI:

platea: 40 € + 5 € d.p.

tribuna centrale: 30 €+ 4 € d.p.

tribune laterali: 20 €+ 3 €d.p.