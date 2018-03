MontesacroLive

MONTESACRO LIVE

SPAZIO AI MUSICISTI DI QUARTIERE



Il primo evento dedicato a musicisti e appassionati di zona,

il 5 Aprile in concerto al Casanova Live Music di Roma!



Una gioiosa serata ad ingresso gratuito per presentare dal vivo alcune tra le più valide realtà musicali che il III municipio ha da offrire ai suoi abitanti.



Dedicata a coloro che coltivano progetti musicali che non hanno modo di esporre, e al contempo a coloro che ricercano la musica come possibilità di arricchimento personale, Montesacro Live vuole dare la possibilità alle due parti di incontrarsi vincendo la frammentarietà dell'offerta e la mancanza di punti di incontro per lo scambio di simili esperienze.



L'appuntamento è fissato per giovedì 5 aprile al Casanova Live Music di Roma (Via Val Senio, 22 – inizio musica live: ore 20.30) in una gradevole serata presentata dall'organizzatrice Edith Bonomi e il carismatico Fabio Pulcinelli, il tutto accompagnato da ottimi drink e spuntini offerti dal locale ospitante.