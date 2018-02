Monterano: una passeggiata nella storia. Un'escursione per "tutte le gambe" per tuffarsi nel passato immersi in una natura rigogliosa.

In pochi passi si vedranno antiche necropoli etrusche, ambienti umidi, fiumi e torrenti, un evocativo borgo abbandonato che porta la firma di Bernini su alcuni suoi monumenti, si passeggerà per pascoli, boschi lussureggianti e solfatare.

Visita guidata a Monterano

Nella Riserva di Monterano si respira aria di eternità, qui è difficile non emozionarsi davanti alla bellezza di un borgo che sembra riportarci indietro di qualche secolo o camminando accanto ad un torrente dalle acque gorgoglianti che giocano tra le rocce.

-Km:10 circa

-dislivello: 340 m

-difficoltà: media

-Costo:15 euro

Cosa portare: scarpe da trekking, uno zaino, mantella per la pioggia (o k-way, giacca impermeabile ecc..), almeno 1 l d’acqua, pranzo al sacco e tanta voglia di divertirsi.

Info e prenotazioni: Giulio Ferrante (guida escursionistica AIGAE)

Giulio Ferrante è socio AIGAE, iscritto al registro nazionale delle guide ambientali escursionistiche (coordinamento Lazio) e guida Traveleco.

Traveleco è un'associazione che si occupa di turismo responsabile, cultura e natura nel Lazio meridionale.

Per partecipare è obbligatorio avere la tessera dell'anno corrente (costo 3 euro).