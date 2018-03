Monte Tetaccio: un panorama unico sulla Roma industriale

Il Monte Testaccio è un un punto di osservazione spettacolare e unico a Roma, legato agli antichi traffici dell'Impero romano, al Palio, alle processioni religiose, alla figura di Pier Paolo Pasolini, alla memoria resistenziale, al cinema: in copertina Marcello Mastroianni e sullo sfondo Monica Vitti e Giancarlo Giannini nel film Dramma della gelosia (Ettore Scola, 1970). Purtroppo è sempre chiuso al pubblico, motivo per il quale Ottavo Colle ha lanciato una petizione su Change.org che ha ottenuto 5,200 firme per chiedere al Comune di Roma una diversa e più flessibile gestione. Venite con noi a respirare un momento di pace e di riflessione nel cuore della città. Il costo è di 11 euro da pagare con bonifico o PayPal (per eventuali esigenze di pagamento diverso, contattateci, sarà possibile farlo anche presso la nostra bottega artigianale "Le Bambole" a Testaccio) + 4 euro per il biglietto di ingresso da devolvere al Comune di Roma in loco il giorno stesso al guardiano. I minori di 18 anni pagano 5 euro. La presidente dell'associazione leggerà passi della sua ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano, 2012 e di "Roma durante l'occupazione nazifascista", Franco Angeli, Milano 2002 L’appuntamento è VENERDI 6 APRILE alle ore 12,15 in via Galvani n. 18 al bar del Seme e la Foglia SI RACCOMANDA MASSIMA LA PUNTUALITA' PERCHE' IL GUARDIANO DEL COMUNE DI ROMA CHIUDE IL CANCELLO! PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE IL 4 APRILE SCRIVENDO UNA MAIL A prenotazioniottavocolle@gmail.com I posti sono limitati e decisi dal Comune di Roma e si esauriscono in fretta.