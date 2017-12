Monte Testaccio: memoria storia e poesia dell'ottavo colle di Roma

Un punto di osservazione spettacolare e unico a Roma, legato agli antichi traffici dell'Impero romano, al Palio, alle processioni religiose, alla figura di Pier Paolo Pasolini e a moltissimo altro.

Il costo è di 11 euro DA PAGARE ANTICIPATAMENTE VIA BONIFICO O PAYPAL (per eventuali esigenze di pagamento diverso, contattateci, sarà possibile farlo anche presso la nostra bottega artigianale "Le Bambole" a Testaccio) + 4 euro per il biglietto di ingresso da devolvere al Comune di Roma in loco il giorno stesso al guardiano. I minori di 18 anni pagano 5 euro. La presidente dell'associazione leggerà passi della sua ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano, 2012 L’appuntamento è SABATO 13 GENNAIO alle ore 14.45 in via Galvani n. 18 al bar del Seme e la Foglia SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA' PERCHE' IL GUARDIANO CHIUDE IL CANCELLO! PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE L'11 GENNAIO A prenotazioniottavocolle@gmail.com I posti si esauriscono in fretta perché il Monte Testaccio è sempre chiuso, prenotate per tempo!