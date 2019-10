Monte Testaccio: un panorama unico sull'archeologia industriale, apertura straordinaria

Una passeggiata sul panorama meno conosciuto (perché sempre chiuso) di Roma che offre uno spaccato unico sull'archeologia industriale della città. Miti, tradizioni, misteri e magie si sono succeduti nei secoli su questo monte che è un documento e un monumento naturale unico al mondo, formatosi con circa 25 milioni di anfore spezzate.

I posti sono limitati solo a 30 accessi e sono decisi dal Comune di Roma e si esauriscono in fretta.

Sottoscrizione di 11 euro (QUOTA INDIVIDUALE) all'associazione + 4 euro per il biglietto di ingresso da devolvere al Comune di Roma in loco il giorno stesso al guardiano. La presidente dell'associazione leggerà passi della sua ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano, 2012 e di "Roma durante l'occupazione nazifascista", Franco Angeli, Milano 2002.

Per prenotarsi scrivere a prenotazioniottavocolle@gmail.com

(foto di Matteo Nardone)