Monte Testaccio (apertura straordinaria)

Siete mai saliti sul monte che dà nome all'omonimo quartiere? Sapete cosa vuol dire "testae" in latino?

Il Testaccio è una collina artificiale composta da milioni di frammenti di anfore utilizzate per il trasporto via mare dell'olio. Le anfore approdavano nel vicino porto fluviale e, dopo il travaso del contenuto in recipienti più piccoli e maneggevoli, erano ordinatamente smaltite nell'immensa discarica che con i secoli andò a formare un vero e proprio 'monte dei cocci'.

Grazie a un'apertura speciale, avremo la possibilità di salire sul monte, scoprire i "numeri" davvero impressionanti del commercio romano e godere di un affaccio del tutto insolito sulla città.



INFORMAZIONI GENERALI

La visita sarà condotta da un archeologo dell'Associazione PAN Archeologia è Territorio.

Appuntamento: h. 16.45, in via Zabaglia, 24.

Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2019), €10 (non Soci) + Biglietto di ingresso al sito: gratuito possessori MIC Card; oppure €4 (intero)/€3 (possessori di Bibliocard e Metrebus annuale).



PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30



https://panarcheologiaeterritorio.blogspot.com/

Gallery