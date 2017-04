Monte Mario tra storia e natura

Una intera giornata dedicata alla scoperta della Riserva Naturale di Monte Mario!La sagoma del monte costituisce una presenza familiare per gli abitanti dei quartieri settentrionali della città, eppure non tutti conoscono i sentieri che si perdono nella macchia boscosa sopra Villa Madama e dietro lo Stadio Olimpico.Quanti conoscono la storia geologica del monte o gli aspetti naturalistici, archeologici e storici? Quanti l'origine del nome? Percorso in antico dai generali trionfatori sugli etruschi attraverso la via Triumphalis e nel medioevo dai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena; sede di ville aristocratiche in età imperiale e di residenze nobiliari nel rinascimento; studiato per i suoi fossili già da Leonardo da Vinci e sede in un recente passato di studi astronomici nell'Osservatorio di Roma, Monte Mario è tutto questo e altro ancora!L'itinerario ci offrirà l'occasione di godere di questa oasi di verde e tranquillità nel cuore della città e di conoscerne tutti i diversi aspetti, attraverso un sentiero che si intreccia con le storie di Villa Mazzanti, Villa Madama, Villa Mellini e Villa Stuart, e che ricalca i percorsi della via Triumphalis romana e della via Francigena medievale, in un percorso vario, che ci consentirà anche di comprendere l'evoluzione geologica dell'area e di ammirare le sabbie rosse e il suolo ancora oggi ricchissimo di fossili, il tutto in un ambiente che nei versanti meno frequentati appare ancora selvaggio e ricco di una vegetazione di assoluto pregio nella quale trovano posto monumentali e secolari querce! INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 10.30, Via Gomenizza, 81 (zona Piazzale Clodio) Quota di partecipazione: visita guidata 10€ (Soci), 12€ (non Soci). Minimo di partecipanti 10 persone, massimo 20. Prenotazioni entro giovedì 4 maggio h. 16.00. Dopo tale data si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. Durata: La visita si concluderà verso le h. 16.00; l'itinerario si conclude in via Colli della Farnesina (nei pressi del Ministero degli Esteri). Note: l'itinerario prevede un percorso di circa 8 km, si consigliano scarpe da trekking e, per chi vuole, i bastoncini da escursionismo; il dislivello è di poco superiore ai 100 metri. E' prevista una pausa per il pranzo (ognuno con il proprio pranzo al sacco); si consiglia di portare con sé dell'acqua. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci! L'immagine della copertina è un dipinto di Giovann Battista Lusieri, 1780, dalla J. Paul Getty Museum Collection.