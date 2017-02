Monte dei Cocci: una vista spettacolare su un'altra Roma

Per poter aprire il Monte dei Cocci, un monumento artificiale unico al mondo, è necessario formare un gruppo e chiedere al Comune l'autorizzazione per l'invio di un guardiano con le chiavi. Quindi è necessario prenotare. E' un vero peccato che questa veduta spettacolare su un'altra Roma, quella del sogno di una capitale industriale moderna, sia riservata a delle aperture straordinarie. Se volete partecipate alla nostra passeggiata venerdi 10 febbraio alle ore 11.00 il contributo richiesto è di 15 euro a persona, la quota comprende il biglietto di ingresso al Monte (4 euro), e la tessera annuale all'associazione culturale Ottavo Colle che organizza la visita. Vi chiediamo di arrivare alle ore 11.00 puntuali fuori al Bar Il seme e la Foglia in via Galvani 18 (QUINDI NON DAVANTI AL CANCELLO DEL MONTE!) per registrare i partecipanti e raccogliere le quote. Se siete interessati scrivete iranaldi1973@gmail.com (nella foto una delle nostre ultime salite sul Monte)

