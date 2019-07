Sabato 20 luglio alle ore 22.30 sul palco dell'Accademia Nazionale di Danza all'Aventino, il Lunga Vita Festival diretto da Davide Sacco ha il piacere di ospitare Francesco Montanari e Alessandro Bardani, interpreti dell'imprevedibile Montanari e Bardani Live Show, che avrà inizio con l'illustre apertura di Luca Vecchi, a cui seguiranno anche Alessio Dantimi e Paolo Leccisotto. Un fiume di parole e battute che cambiano ogni volta, strappando applausi dal pubblico che non è mai stanco di seguire Francesco e Alessandro, una coppia artistica legata da un'indiscutibile talento.

Montanari e Bardani, lo spettacolo a Lunga Vita Festival

Montanari e Bardani Live Show rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Alessandro Bardani e Francesco Montanari, con uno stile che si ispira a film come Clerks e Cofee and Cigarettes, oppure al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller, ma anche Pier Paolo Pasolini, a Marco Tullio Giordana o a Samuel Beckett. Francesco e Alessandro nei panni di loro stessi, si ritrovano a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, a esprimere e condividere ansie del tempo attuale, parlando apertamente a ruota libera, con un’unica convinzione: “Dobbiamo sistemare le cose… Ma domani però, tanto c’è tempo…”, in un’atmosfera che vede mischiare sacro e profano. Battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti sono alla base del reading.

Montanari e Bardani sono alla loro ennesima collaborazione. Hanno già recitato insieme nella serie tv Romanzo Criminale, nella sketch-comedy per Repubblica.it dal titolo Felici & Contenti – Pillole di Becchinaggio, scritta da Bardani stesso, collaborato ancora nel cortometraggio pluripremiato e nominato ai David di Donatello Ce l'hai un minuto?, scritto e diretto da Bardani, che vede tra gli interpreti oltre a Montanari anche Giorgio Colangeli, poi ancora insieme nel reading tributo a Giorgio Gaber dal titolo Grazie ancora Signor Gaber, nello spettacolo teatrale campione di incassi Il più bel secolo della mia vita, con Bardani impegnato come autore e regista insieme a Luigi Di Capua dei The Pills e nel cast Montanari nuovamente con Colangeli. Inoltre hanno presentato il programma estivo Happy Hour su Radio 2.