Monsters of Tribute live at Locanda Atlantide

Monsters of TRIBUTE ci rigenereranno e riaccenderanno con il loro rock e i loro tributi Live @ locanda Atlantide Le band che si alterneranno sul palco : ( Non in ordine di esibizione ) ENGELSTEIN - RAMMSTEIN TRIBUTE NIGHTRAIN - GUNS n' ROSES TRIBUTE STREET FIGHTERS - FOO FIGHTERS TRIBUTE SANCTUARY - IRON MAIDEN TRIBUTE PSYCHOTICI - SYSTEM OF A DOWN TRIBUTE LAST BREATH - EVANESCENCE TRIBUTE