San Lorenzo come New York anni '80: c'è l'hip hop di Monomone

Giovedì 3 agosto Ex Dogana trasformerà il suo cortile in un quartiere della New York anni '80 dando vita ad un party con il quale potrete esplorare le origini dell'hip-hop nella sua forma più pura, tra la polvere dei vinili usati e lo scintillio delle tute acetate.

L'hip hop di Monomone all'Ex Dogana

Per l'occasione suonerà dal vivo un peso massimo dell'elettronica e del beatmaking europeo: Monomone.

porterà con sè dalla Grecia il suo MPC con il quale ci delizierà con una pioggia di schegge hip-hop cariche di groove.

A seguire il dj-set funk-raregroove-oldschool di Dj Serio (Rome Zoo)

LIVE

Monomone

DJ SET

Dj Serio

DRINK & FOOD

Happy hour fino alle 20:30

Con spritz e birre a €5

Food per tutti i gusti a cura di #Banco

GIOCHI

Biliardino & Ping Pong