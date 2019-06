I Monologhi della Vagina al Teatro Tor Bella Monaca

Dopo il tutto esaurito degli scorsi anni a Firenze e nel resto d’Italia, la compagnia Teatro A Manovella ripropone, a grande richiesta, I Monologhi della Vagina, tratto dal capolavoro di Eve Ensler del 1996, forse il più celebre spettacolo che parla con ironia e profondità dell’emancipazione della donna.



Eve Ensler scrisse la prima bozza dei Monologhi nel 1996, dopo aver intervistato duecento donne sulle loro idee sul sesso, relazioni, e violenza contro le donne. Il suo interesse per le vagine cominciò «crescendo in una società violenta». «L'emancipazione delle donne è profondamente connessa alla loro sessualità» e «io sono ossessionata dall'idea di donne violate e stuprate, e dall'incesto. Tutte queste cose sono profondamente legate alle nostre vagine».



L'autrice scrisse i Monologhi per celebrare la vagina, che è descritta come sessualmente superiore al pene, in quanto di essa fa parte il clitoride, considerata la sola parte del corpo umano specificamente ed esclusivamente volta al piacere. Ensler considera la vagina come uno strumento di emancipazione, attraverso il quale le donne possono ottenere una completa femminilità e sviluppare la propria individualità.



Cinque giovani e bravissime attrici della Compagnia Teatro a Manovella si cimentano con questo testo brillante, dedicato al mondo femminile in generale, componendo uno spettacolo frizzante, che pone spunti di riflessione, oscillando tra testi ora drammatici ora comici. Le ragazze rendono fluente il testo con una recitazione ammiccante ma che non scade mai nel volgare. Uno spettacolo di donne dedicato a tutte le donne.



mercoledì 10 e giovedì 11 luglio ore 21

di Eve Ensler

con Vania Rotondi, Enrica Pecchioli, Elena Talenti, Valentina Testoni

aiuto regia Leonardo Venturi

regia Massimo Alì

Teatro a Manovella



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it