Monkey Tempura in concerto presso il The Club 98

Venerdì 23 marzo presso il The Club 98 i Monkey Tempura saranno in concerto e porteranno in scena il disco Ready / Set / Go! pubblicato dall’etichetta Filibusta Records. Un progetto caratterizzato da una miscela di suoni in cui gli otto brani originali combinano canzone d’autore, soluzioni ritmiche intriganti e groove originali, alternando linguaggi diversi che spaziano tra sonorità Nu Soul, Electro, Indie e Jazz contemporaneo.

La band è stata fondata dalla cantante e compositrice Francesca Palamidessi e dal bassista e compositore Francesco De Palma. Due musicisti versatili e dalla formazione accademica che hanno in comune una forte attitudine alla ricerca musicale e un incondizionato amore per la cucina giapponese.

Nel corso del tempo, però, la band si è completata con l’aggiunta di Carlo Ferro alle tastiere ed elettronica e Marco Tardioli alla batteria. Grazie all’influenza di questi due ultimi membri i Monkey Tempura hanno trovato una forma definitiva coniugando la potenza del rock, con l’eleganza del jazz e l’espressività della musica d’autore con l’elettronica sperimentale.

Il risultato è un disco che sfugge ad ogni classificazione, che usa la musica per raccontare storie di diversa natura a volte fantastiche, a volte ancorate alla realtà, ma tutte con personaggi che mantengono le loro debolezze umane. Da valchirie dotate di grandi poteri che nascondono il loro lato fragile, passando per un amore tra robot che vivono sul pianeta Marte, fino a raggiungere la storia di ordinari uomini d’ufficio che tutto ad un tratto decidono di cambiare vita.



The Club 98

Via di Monte Verde 98

Inizio concerto h. 22:00

Ingresso libero

Monkey Tempura in concerto

Venerdì 23 marzo