I Monaci Trappisti e l’Abbazia delle Tre Fontane alle Acque Salvie

Piccolo angolo nascosto della città di Roma, lontano dal caos e dalla confusione cittadini, il complesso delle Tre Fontane è uno dei luoghi più importanti della cristianità. Qui, secondo la tradizione, venne decapitato l’apostolo Paolo e la sua testa, cadendo a terra, fece tre rimbalzi da ognuno dei quali sarebbe scaturita una fonte sacra. L’accesso all’intero complesso avviene attraverso il cosiddetto “arco di Carlo Magno”, una porta ti tipo difensivo inglobato nelle stesse mura, che rappresenta concretamente e simbolicamente il passaggio tra il mondo caotico e dinamico della città e la tranquillità del complesso religioso.

Il nome dell’arco è legato agli affreschi, realizzati intorno al XIII secolo e oggi quasi scomparsi, che celebrano la donazione all’abbazia di alcune proprietà della Maremma e dell’arcipelago toscano da parte di papa Leone III e Carlo Magno, avvenuta nell’805. Il primo edificio religioso, ancora fulcro della vita monastica, è la chiesa dei SS. Anastasio e Vincenzo, uno dei pochi esempi nonché fiore all’occhiello dell’arte cistercense trapiantata in Italia nel corso del XII secolo. Il complesso abbaziale, immerso in un idilliaco giardino, è poi completato dalla chiesa di Santa Maria Scala Coeli, la cui intitolazione ricorda il sogno di san Bernardo di Chiaravalle in cui le anime del Purgatorio salirono al Paradiso per mezzo di una scala e da quella dedicata a San Paolo, legata proprio alla leggenda del martirio.

All’interno del complesso, a concludere una piacevole gita, sono anche presenti una libreria e dei piccoli shops come il negozio monastico con la vendita diretta dei prodotti trappisti.

Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/abbazia-delle-tre-fontane/

