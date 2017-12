Moments in time: gli scatti di Filippo Vinardi in mostra

Filippo Vinardi, con una sequenza di 18 fotografie di grande formato, realizzate per Salini-Impregilo, inaugura a Roma “MOMENTS IN TIME” nella prestigiosa sede della Galleria Angelica.

La mostra documenta il lavoro nel cantiere che attraversa la vita di ambienti naturali ancora intatti.

Le immagini catturano con intensità rappresentativa il legame tra l'elemento umano e l'ambiente circostante: uno sguardo personale che ferma la realtà ancora a favore di una poetica narrativa.

Filippo Vinardi intende proporre un viaggio simbolico attraverso gli scatti realizzati in Zimbabwe e Austria. Non è solo un percorso descrittivo: lo sguardo dell'artista si addentra nella materia che viene solcata dal passaggio umano, lasciando intatta la sua energia.

Non vi è nulla di prevedibile, di ricercato, di messo in posa. La forza della fotografia sta proprio nel tramutare quanto normalmente ci circonda in qualcosa di importante, di significativo, degno di uno occhio attento e di una riflessione prolungata. La sua è una ricerca dove l’uomo è protagonista, senza essere al centro dell’immagine. È la causa e al tempo stesso lo strumento di quanto vediamo, è colui che fa perché le cose accadano.

L’abilità di valorizzare l’identità umana più autentica contraddistingue, da sempre, il lavoro di Filippo Vinardi che inizia la sua carriera molto giovane, lavorando con prestigiosi studi di architettura, gallerie d'arte, agenzie di pubblicità e riviste di settore.

Oggi collabora con importanti aziende italiane per rafforzare la corporate image definendo, attraverso l'arte fotografica, un unicum nuovo.

Galleria Angelica, Via S. Agostino, 11, Roma

Ingresso libero.

www.filippovinardi.com