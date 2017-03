Terzo appuntamento del format MOLTO RUMORE PER NULLA: l'aperitivo live a teatro! START :: 19.40 ▲ food - Mordi e Vai 2.0 - Gastronomia Romanesca, Pandalì, FOL Popcorn Roma ▲ beverage - NaBi Happiness Factory ▲ warm up - TSIND djs ▲ live show - Folcast ▲ after show - TSIND djs END :: 00.01 FREE ENTRY - FREE PARKING