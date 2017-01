Molto rumore per nulla – L’aperitivo live al Nuovo Teatro Orione

Il Nuovo Teatro Orione inaugura il 2017 con un format inedito: L'aperitivo live MOLTO RUMORE PER NULLA. Nel nostro splendido foyer daremo spazio alla migliore musica live made in Rome e ai dj-set delle più importanti crew della capitale. START :: 19.40 ▲ food - Mordi e Vai 2.0 - Gastronomia Romanesca ▲ beverage - NaBi Happiness Factory ▲ warm up - Freak & C djs ▲ live show - Galeffi ▲ after show - Freak & C djs END :: 00.01 FREE ENTRY - FREE PARKING - SERVIZIO GUARDAROBA