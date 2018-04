Molto Rumore per Nulla - Aperitivo live a teatro

Il programma del sesto appuntamento, fissato per giovedì 12 aprile 2018 a partire dalle 19.30 presso la sede del Nuovo Teatro Orione in via Tortona 7 (INGRESSO LIBERO e PARCHEGGIO GRATUITO), prevede l’esibizione di Sara Jane Ceccarelli.

Sara Jane Ceccarelli, di origine italo-canadese, nasce a Gubbio. All’età di 3 anni inizia a studiare pianoforte. Nel 2001 inizia a esibirsi in duo con suo fratello Paolo, chitarrista e compositore. Arrangiano e reinterpretano i classici della musica jazz, soul, brasiliana e pop internazionale con uno stile molto personale che gli ha garantito palchi ed eventi importanti. Dal 2007 è componente de Le Core, quartetto vocale di sole donne con il quale arrivano in finale al Musicultura nel 2009. Nello stesso anno il fortunato incontro con Maestro Bruno De Franceschi, che stravolge completamente il suo approccio al canto e alla gestione del corpo e del palcoscenico. Nel 2012 inizia il suo percorso di studio e interpretazione di musica proveniente dalle culture più diverse: ad oggi canta in più di 10 lingue. Ha collaborato e avuto l'onore di dividere il palco con grandi artisti. È corista nel disco di Francesco De Gregori "Amore e Furto - De Gregori canta Bob Dylan". Si è esibita durante il concerto del Primo Maggio a Roma sia nel 2015 che nel 2016, ed ha partecipato a tre edizioni del Copenaghen Jazz Fest. Il 7 ottobre 2016 è uscito “Colors - Story of a girl who wanted to record an album” il suo primo disco autografo, un disco estremamente curato. Il live la vedrà esibirsi in trio insieme a Lorenzo Pikkio De Angelis alla chitarra acustica e cori e a Matteo Dragoni alle percussioni. Sara Jane presenta un disco che si rivela un viaggio, in cui le diverse sfaccettature della musica si mescolano con estrema delicatezza.

Il DJ Set della serata, di genere indie rock, sarà curato da TSIND. Si assisterà, inoltre, all’esposizione delle creazioni di Noemi Intino costume design, oltre che di alcune delle foto di Matteo Casilli, tratte dalla sua ultima opera “Musician”, in mostra permanente nel foyer del teatro. Molto rumore per nulla apre le porte dell’ambiente teatrale a declinazioni artistiche inconsuete, con il nuovissimo BAR che farà da sfondo a ogni evento, accompagnandolo con cibi e bevande di qualità. Ogni aperitivo avrà luogo nel foyer del teatro.