Molto rumore per nulla al Nuovo Teatro Orione

Primo appuntamento venerdì 9 marzo 2018 – ore 19.30

l nuovissimo BAR del Nuovo Teatro Orione, che verrà inaugurato in occasione del primo appuntamento, curerà food & beverage nei prossimi dieci incontri (uno a settimana, fino al 19 maggio). Ogni aperitivo avrà luogo nel foyer del teatro e sarà accompagnato da musica e dj set live, con un palco aperto a ogni tipo di forma artistica.

Il programma del primo appuntamento, fissato per venerdì 9 marzo a partire dalle 19.30 presso la sede del Nuovo Teatro Orione in via Tortona 7 (INGRESSO LIBERO e PARCHEGGIO GRATUITO), prevede, in primo luogo, l’esibizione degli STAG. Gli STAG, band romana che nasce dal progetto musicale solista di Marco Guazzone, debuttano nel 2012 con un album prodotto da Steve Lyon.

Il loro percorso li vede divisi tra concerti, collaborazioni, e colonne sonore per il cinema, da quella con Malika Ayane per il film Fratelli unici a “To the wonder”, composta per il film Un bacio di Ivan Cotroneo, che gli è valsa la candidatura ai David di Donatello 2017 come Miglior brano originale. Dal 2016 conducono un programma di musica dal vivo su In Blu Radio. Il loro ultimo disco, Verso le meraviglie, è uscito nel marzo 2017.

Il DJ Set della serata, di genere indie rock, sarà curato da TSIND. Si assisterà, inoltre, all’esposizione delle creazioni della costume design Noemi Intino.

Molto rumore per nulla apre le porte dell’ambiente teatrale a declinazioni artistiche inconsuete, con un nuovo bar che farà da sfondo a ogni evento, accompagnandolo con cibi e bevande di qualità.



Start :: 19.30



▲ Food-Beverage | Bar del Nuovo Teatro Orione

▲ Dj set pre-after show | TSIND

▲ Live show | Stag

▲ Main expo | Noemi Intino Costume Design



END :: 00.01



