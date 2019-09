Molise Cinema a Roma: i vincitori del Festival all'Arena Garbatella

Tra i titoli Skin, corto vincitore dell' Oscar 2019, e i corti italiani Lella, In her shoes, Una cosa mia e Frontiera. Tra i lungometraggi Croce e delizia, Bangla e Lucania.



MoliseCinema arriva a Roma con i film premiati dell'edizione 2019. Dal 3 all’ 8 settembre, all'Arena Garbatella (Parco Maurizio Arena, in piazza Benedetto Brin), verrà infatti presentata una selezione dei cortometraggi e lungometraggi della 17° edizione del Festival, che si è svolta a Casacalenda dal 6 all'11 agosto scorsi. Parteciperanno registi e protagonisti dei film e dei corti. Le proiezioni iniziano alle ore 20.45.

Ogni sera, prima dei film dell'Arena, il pubblico potrà vedere uno dei cortometraggi premiati al Festival. Dall'americano Skin, di Guy Nattiv, corto vincitore dell'Oscar 2019 e premio del pubblico a MoliseCinema, al franco-albanese The Van, di Erenik Beqiri, premiato dalla giuria internazionale come miglior corto dell'ultima edizione.

Spazio anche per i corti italiani: il vincitore del concorso nazionale In her shoes, di Maria Iovine; la menzione speciale delle giuria Una cosa mia, di Giovanni Dota; il premio del pubblico Frontiera, di Alessandro Di Gregorio, vincitore del David di Donatello 2019. Inoltre sarà proiettato il corto Lella, di Michele Capuano, ispirato alla celebre canzone degli anni 70’.

Per i lungometraggi il programma prevede la proiezione di Croce e delizia, di Simone Godano (4 settembre), Bangla, di Phaim Bhuiyat (sabato 7 settembre) e di Lucania, di Gigi Roccati, (domenica 8 settembre), che si sono classificati rispettivamente al terzo, secondo e primo posto nella classifica del premio del pubblico del Festival. Inoltre in programma ci sono: Il traditore, di Marco Bellocchio; Moschettieri del re, di Giovanni Veronesi; Domani è un altro giorno, di Simone Spada.

L’Arena Garbatella è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE



Programma. Inizio proiezioni: ore 20.45

3 Settembre

SKIN. Regia: Guy Nattiv | Interpreti: Jonathan Tucker, Jackson Robert Scott| USA | 20’

A seguire: IL TRADITORE, di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, 147'.



4 Settembre

THE VAN. Regia: Erenik Beqiri | Interpreti: Phénix Brossard, Arben Bajraktaraj, Afrim Muçaj, Lulzim Zeqja, Romir Zalla | Francia/Albania | 15’

A seguire:

CROCE E DELIZIA. Regia: Simone Godano | Interpreti: Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Lunetta Savino | 100’. Partecipa Simone Scicchitano.



5 Settembre

LELLA. Regia: Michele Capuano| Interpreti: Barbara Chichiarelli, Giacomo Bottoni, Alessandro Bernardini | 16’. Partecipa il regista Michele Capuano. Partecipa Michele Capuano.

A seguire:

MOSCHETTIERI DEL RE, di Giovanni Veronesi, con Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini, Margherita Buy, 109'.



6 Settembre

PUPOVINA/THE CORD. Regia: Oleksandr Bubnov | Animazione | Ucraina | 7’



UNA COSA MIA. Regia: Giovanni Dota | Interpreti: Emanuele Palumbo, Emanuele Sacra, Mattia Grillo, Ciro Scognamillo, | 10’. Partecipa il regista Giovanni Dota. Partecipa Giovanni Dota.

A seguire:

DOMANI È UN ALTRO GIORNO, di Simone Spada, con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, 100'.



7 Settembre

IN HER SHOES. Regia: Maria Iovine | Interpreti: Gabriele Sangrigoli, Christian Porzio, Manuel Porzio | 20’. Partecipa la regista Maria Iovine. Partecipa Maria Iovine.

A seguire:

BANGLA. Regia: Phaim Bhuiyan | Interpreti: Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini, Simone Liberati | 84’



8 Settembre

FRONTIERA. Regia: Alessandro Di Gregorio | Interpreti: Bruno Orlando, Fiorenzo Madonna | 15’. Partecipa il regista Alessandro Di Gregorio. Partecipa Alessandro Di Gregorio.

A seguire:

LUCANIA. Regia: Gigi Roccati | Interpreti: Giovanni Capalbo, Angela Fontana, Pippo Delbono| 85’. Partecipa Angela Fontana.



Per informazioni: www.molisecinema.it - http://www.arenagarbatella.it/



ARENA GARBATELLA

PARCO MAURIZIO ARENA – CON ACCESSO DA PIAZZA BENEDETTO BRIN

INGRESSO INTERO € 6 – RIDOTTO € 5 –

SCRIVETE A : info@olivud.com

INFOLINE 348.3815417

UFFICIO STAMPA STELLA MARESCA