The Moleskine Black Wall: l'opera su 960 taccuini è 13x2 metri di immaginario

La mostra Cross the Streets, si sta sempre più rivelando come vera e propria piattaforma culturale. In corso al MACRO Museo d’Arte Contemporanea Roma fino al 1 ottobre 2017, l’esposizione raccoglie e racconta 40 anni di Street Art e Writing ospitando i più importanti artisti che hanno segnato le tappe fondamentali di questo movimento a livello nazionale e internazionale.

Dopo il grande successo di pubblico della serata di inaugurazione - oltre 5.000 persone che hanno letteralmente e gioiosamente “invaso” il museo, guardando e confrontandosi con le opere in mostra e ballando fino a tarda notte sulle note dei protagonisti della scena rap e hip hop – il 20 maggio è in programma un nuovo appuntamento: la Street Art Live Performance “The Moleskine Black Wall”, che vede il coinvolgimento di Moleskine, una marca che accompagna i mestieri creativi e con i suoi taccuini offre uno strumento di lavoro per molti street artist.

Dalle ore 10.30 alle 13.00, l’artista JBRock, classe ’79, una delle figure di spicco nel campo della poster e della stencil art, dipingerà l’opera “MOLESKINE, IL TUO UNIVERSO” su un muro composto da ben 960 taccuini, gli stessi usati correntemente dai writers per preparare gli sketch dei loro lavori e chiamati appunto Black Book.

13x2 metri di immaginario, quello che ciascuno di noi appunta personalmente sul leggendario taccuino nero per fissare nel tempo il proprio universo, diventeranno un’opera unica e condivisibile sotto gli occhi del pubblico e dei bambini e ragazzi presenti anche insieme all’Associazione ARTEinMENTE, che contribuisce con i suoi laboratori d’arte a curare nei giovani l’ADHD, il disturbo dell’attenzione.

Un’occasione imperdibile per acquistare, nel bookshop del MACRO, in anteprima uno o più taccuini (che verranno consegnati a fine mostra, dopo il 10 ottobre 2017) contribuendo così concretamente a sostenere l’attività dell’associazione ARTEinMENTE e diventando, allo stesso tempo, uno degli “shared owner” dell’opera d’arte. Ciascun taccuino sarà infatti identificato da una TAG digitale Vericode che ne certificherà l’originalità e la proprietà per possibili riunioni in futuro dell’opera stessa nel mondo. Dal 21 maggio i taccuini saranno in vendita anche sull’e-store di Drago, casa editrice produttrice della Mostra al sito www.dragolab.com.

L’evento culminerà con l’affissione del “Moleskine Black Wall” nella MACRO Hall del museo dove rimarrà fino alla chiusura della mostra.