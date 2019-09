Molella, special guest a Le Terrazze

Il primo venerdì di settembre ha il sapore della musica d'autore con il djset di Molella, special guest del 6 settembre per il party Forever Young, simbolo del venerdì notte romano, che ogni settimana va in scena a Le Terrazze. Il disc jockey e produttore discografico italiano inizia a suonare sin dalla sua adolescenza, realizzando musicassette mixate per gli amici. Da quel momento non si è mai più fermato, collezionando successi immortali e contribuendo alla grande rivoluzione radiofonica che a cavallo degli anni'90 ha compiuto Radio Deejay.

Accolto da Gianluca Neon, direttore artistico delle notti all'Eur, Molella salirà in console dopo il benvenuto dei padroni di casa de Le Terrazze, i djs resident Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, che scalderanno gli animi insieme alle voci di Lele Sarallo e Lory Voice. La festa continuerà anche nella serata di sabato 7 settembre, con i resident de Le Terrazze e con l'animazione a cura di Vanguard Agency.

LINE UP

DJ Resident: Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini.

Voice by Lele Sarallo e Lory Voice. Animazione a cura di Vanguard Agency

SPECIAL GUEST: MOLELLA