Mojo Workers live al Kill Joy

Il silenzio della Capitale, dovuto al Lockdown, verrà rotto dal Blues dei Mojoworkers al Kill Joy.Il trio Mojo Workes infiammerà il palco dello storico locale di via Appia, uno dei primi a ricominciare la programmazione live seguendo le dovute procedure di sicurezza e in pieno accordo con le autorità.



I Mojo Workers sono un nuovo trio composto da musicisti, amici, che da tempo calcano i palchi romani e italiani.Alla voce e basso ci sarà Giulio Giancristofaro, musicista fine ed appassionato del Blues secondo ogni declinazione.Alla chitarra suonerà Vincenzo Grieco, reduce dalla creazione di un suo disco di estrazione Rock intitolato "Misleading Lights of Town, che fonderà il suono del Blues "classico" con quello di estrazione più "Texana" in stile Stevie Ray Vaughan.Alla batteria ci sarà "O Rey" del Blues, ovvero Mimmo Antonini, praticamente una leggenda dello "shuffle" romano.



Il concerto dei M.W. è un crescendo emotivo: si parte con brani “mid tempo" e “slow" dei padri del Blues fra cui i tre King, Little Walter. I motori si scaldano grazie a ritmi più concitati di brani di R.Johnson, Muddy Waters, Willie Dixon, ma anche di S.R.Vaughan e alla fine i M.W. mettono il turbo suonando Blues saltellanti con incursioni sul funk , per un finale esplosivo.



Ci saranno anche degli illustri ospiti come il celebre chitarrista romano Paolo Strina, la Blues Singer Daniela "Uccia" di Censi e altri grandissimi esponenti della scena musicale romana.



La musica live all'interno di un ristorante o pub è consentita a patto che le persone rimangano sedute al tavolo durante l'esibizione e siano rispettati tutti i vincoli di distanziamento. Non sarà possibile alzarsi e andare ad ascoltare il live sotto al palco. La capienza del locale sarà ovviamente ridotta e non sarà permesso l'ingresso una volta che i posti a sedere saranno esauriti. Per questo motivo è importante prenotare.



Info & prenotazioni: 348.5535771 o tramite il sito www.killjoy.it