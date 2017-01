Mojo Station Bday party al Monk con Niki La Rosa Group - Sabato 14 Gennaio 2017, all'interno degli spazi del Monk Circolo Arci, torna l'appuntamento mensile a cura della crew di Mojo Station, dedicato alle culture e ai suoni african american. L'occasione è rappresentata dal festeggiamento dei 15 anni del format radiofonico “Mojo Station – Il Blues e le Sue Culture”, in onda sulle frequenze della storica emittente Radio Città Futura.

Da quella esperienza on air è nato poi il Mojo Station Blues Festival, kermesse oramai anni stabilmente tra le migliori della scena Blues nazionale e considerata di interesse internazionale dagli operatori di settore. Una festa in musica che vedrà l'avvicendarsi di quattro concerti, due dj-set, proiezioni, un vinyl corner dedicato agli amanti dei 33 e dei 45 giri. Headliner della giornata il Niki La Rosa Group, formazione che giunge da Livorno che si muove in ambito folk-blues-pop. Il quintetto è capitanato da Niki La Rosa, cantante e chitarrista di riconosciuto talento.

La Rosa, metà scozzese e metà livornese, presenta il suo nuovo disco dal titolo “Us”. Un disco che racconta storie della quotidianità che assumono un aspetto entusiasmante, grazie ad una seduta di registrazione nuda, scarna e senza sovraincisioni, dove si evidenzia il valore dei musicisti presenti. Robert Luti (Playing For Change, Luke Winslow-King, Tres alle chitarre, Massimo Gemini (Snaporaz) al sassofono, Marco Bachi (Bandabardò) al basso e Piero Perelli (Dana Fuchs, Emma Morton), garantiscono un valore aggiunto al tutto. In apertura di serata si alterneranno sul palco: Lucio Villani, Trickster, Caracca Tamburi Itineranti e Caracca de Roda. Direzione Artistica ed Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Mojo Station (affiliata alla Blues Foundation di Memphis).

| Apertura H 20:30 | Sala

● H 21.00_ Lucio Villani_ live

● H 21.45_ Trickster_ live

● H 22.10_ Caracca Tamburi Itineranti

● H 22.45_ Caracca de Roda

● H 23.00_ Niki La Rosa Group

a seguire Corry X & #MojoStation #djset