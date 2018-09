Mojito Special Day

Condominio San Lorenzo presenta una giornata dedicata interamente al Mojito. I bartender dell'Ex Dogana sono pronti a farvi immergere nell'inconfondibile freschezza del pestato più bevuto al mondo.



Il famoso cocktail a base di rum, succo di lime, menta e 2 cucchiai di zucchero di canna, sarà il toccasana contro l'arsura estiva. Diffidate dalle imitazioni e presentatevi assetati.



- Area Food & Games in loco.

- Happy Hour fino alle 21:30

(Mojito + tagliere assortito incluso 10€)



- Dj set dalle ore 22.00



Ingresso & parcheggio gratuito.



c/o Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10