Modular in concerto presso le Mura Music Bar

Un viaggio tra stili diversi, dove l’uomo incontra la macchina e dove l’elettronica si sposa musica d’avanguardia e paesaggi metropolitani. Questa l’essenza dei Modular, che domenica 11 febbraio andranno in scena presso le Mura Music Bar con una formazione in quintetto. Il progetto fonde i linguaggi della musica creando una forma d’arte cangiante dalla grande varietà di suggestioni e sensazioni. Dalla voce, la prima e più arcaica espressione musicale dell’essere umano, ai sintetizzatori elettronici analogici e digitali, passando per strumenti a percussione ed elettrici.



Un percorso, dunque, che parte dal concetto di ripetitività dei ritmi tribali e che si sviluppa attraverso strutture complesse appartenenti alla teoria musicale contemporanea. L’incontro tra uomo e macchina, dove la macchina, piuttosto che essere uno strumento nelle mani dell’uomo, collabora con lui suggerendogli nuove e impensate direzioni e soluzioni. Ambienti sonori che trasportano l’ascoltatore in paesaggi fantastici, occasionalmente arricchiti da costruzioni solistiche che catturano l’attenzione senza mai prevaricare. Alla base di questa idea, i sintetizzatori modulari, strumenti musicali che si compongono di “moduli”, ovvero elementi che possono generare, modificare o addirittura collegare suoni in qualsiasi modo o ordine. In questo modo può nascere ogni volta uno strumento diverso, capace di creare nuove sonorità che cambiano forma continuamente.

Line-up

Federico Procopio: Live Synth Programming

Adriano Matcovich: electric bass, effect

Nicolò di Caro: drums

Elena Friedrich Sciubba: voice, effects

Danielle di Majo: sax



Le Mura Music Bar

Via di Porta Labicana 24

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 5 euro + 2 euro di tessera