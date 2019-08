I Modena City Ramblers in concerto a Guidonia

I Modena City Ramblers saranno protagonisti a Guidonia Montecelio (provincia di Roma) il prossimo venerdì 23 agosto.La band si esibirà alle 21.30, in piazza San Giovanni con Riaccolti, esibizione acustica.

Riaccolti dei Modena City Ramblers è un omaggio per i ventanni dell'album acustico Raccolti. Una testimonianza sonora e visiva di uno speciale concerto tenuto a novembre 2019 nello storico Studio Esagono di Rubiera( RE) davanti ad un pubblico ristretto, proprio in occasione della ricorrenza dell'album omonimo precedente.

"Proprio come in quella performance, abbiamo scelto una formula totalmente acustica, ma ancora più fedele come impostazione alle sonorità tipiche delle live sessions irlandesi. Il titolo del lavoro, ammiccando esplicitamente al vecchio live, rimanda al ritorno nelle familiari mura dello studio Esagono, dal quale siamo partiti e in cui siamo cresciuti, ma fa anche riferimento a un sentimento condiviso, che si lega a nuovi e vecchi incontri ed esperienze umane".

Con il tour che il prossimo 23 agosto toccherà anche Guidonia Montecelio e con un'esibizione totalmente acustica, i Modena City Ramblers puntano a tornare al nostro suono originale, con brani scelti dal repertorio di 25 anni di musica più un inedito, che porta lo stesso titolo del disco.

RIACCOLTI è stato co-prodotto grazie al crowdfunding da più di 500 fan della band ed è uscito l’8 marzo in una versione per il mercato distribuita da Universal, a cui in aprile si è affiancata anche una speciale tiratura in doppio vinile.