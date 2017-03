Modelliamo la natura

L' osservazione della natura passa anche attraverso la sua attenta riproduzione e la pasta di sale si presta ad essere modellata facilmente. Insieme a un'artista naturalista modellerete il vostro animale preferito in pasta di sale e ne scoprirete ogni segreto. I laboratori naturalistici sono sempre alle ore 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00. Adatti a bambini dai 6 anni in su. Costo € 8,00 (€ 5,00 con Carta Amici e sconti per fratelli). Per gruppi da 10 bambini in su (max 15) è necessaria la prenotazione appiadinatura@libero.it .