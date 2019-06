Modà in concerto a Roma

I Modà tornano in concerto. Sono state annunciate le prime date del nuovo tour 2019 che attraverserà l'Italia, con tappa anche a Roma. La band di Kekko Silvestre presenterà il 21 giugno un nuovo singolo, in autunno un nuovo album e inizierà a girare per i palasport di tutto lo stivale a partire dai primi di dicembre.

La lunga attesa dei fan dei Modà, dunque, è quasi finita. E a Roma la band italiana arriverà il 14 dicembre, al Palazzo dello Sport.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati sul concerto romano dei Modà

Nuovo tour dei Modà: le prime date

2 dicembre, Bologna - Unipol Arena

4 dicembre, Assago - Mediolanum Forum

7 dicembre, Brescia - Brixia Forum

8 dicembre, Torino - Pala Alpitour

11 dicembre, Firenze - Mandela Forum

14 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

La prevendita dei biglietti inizierà alle 16 del 7 giugno 2019 per gli iscritti al fan club ufficiale e alle 16 dell’8 giugnoper tutti (sui circuiti online prestabiliti). Negli store, invece, i biglietti saranno disponibili da lunedì 10 giugno.