Martedì 27 marzo 2018, alle ore 18.30, l’Atelier_Galleria ARTE IN REGOLA presenta Mod’Arte o l’arte della moda, un progetto creativo che coinvolge tre donne dalle diverse identità e professioni, legate dalla comune passione per la moda e il design.



Carla Campea, artista e designer di gioielli di lunga esperienza, espone la sua ultima collezione di pezzi unici insieme a Paola Vanacore, creatrice di moda e collezionista di tessuti preziosi, che per l’occasione presenta alcuni dei suoi capi originali. All’evento partecipa, con alcune tavole illustrate dal suo progetto “Fashion Districts” pubblicato di recente sul sito internazionale degli Urban Sketchers, anche Marina Misiti, reportage artist.



L’esposizione vuole offrire così al pubblico nuove e originali prospettive, in una mescolanza di stili e di punti di vista che invitano a declinare in modo multiforme e contemporaneo i concetti legati al “fare moda” e al “fare arte”, suggerendo dimensioni espressive e artigianali ibride e sfaccettate.



Il “sapere della mano” è il filo sottile che lega i gioielli creativi realizzati a cera persa, agli abiti concepiti come pezzi “unici” e agli schizzi e ai patterns disegnati a mano. La necessità di spazi emozionali e femminili da condividere, accanto a una serie di suggestioni interdisciplinari tutte da sperimentare, delineano qui una dimensione immaginifica innovativa e di grande fascino.









Carla Campea è una artista e designer di gioielli romana. Da oltre un decennio propone i suoi progetti creativi in una ricerca costante sempre a cavallo tra pittura figurativa, fluid art, materia scultorea e decorazioni artigianali. Specialista di grande esperienza nella cera persa, da anni insegna questa antica tecnica sia nel suo atelier del centro di Roma che in collaborazione con l'Università Popolare di Roma (Upter) (leggi tutto su: www.arteinregola.it)



Marina Misiti è nata a Roma, dove si è laureata e specializzata in Antropologia Visiva. Per oltre due decadi ha viaggiato come reporter, fotografa e illustratrice, collaborando a lungo con i periodici femminili di Mondadori, Conde’ Nast, Rizzoli e Hachette Rusconi. Dal 2005 la sua attività si focalizza soprattutto sulla ricerca visiva e artistica attraverso i reportages disegnati, i pattern design dal mondo e i progetti come MUP, #grafieurbane e Fashion Districts, che espone in numerose mostre ed eventi in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti e premi (leggi tutto su: www.marinamisiti.com)



Paola Vanacore, romana di nascita è cittadina del mondo nel suo percorso di vita e nella sua espressione. Ha trovato nella passione per la moda il linguaggio della sua creatività coniugando l’ interesse verso ” l'arte del vestirsi” con la passione per tessuti ricercati che dichiarano la propria appartenenza culturale, creando abiti intesi come forme di arte. Crede nel tessuto come espressione culturale ed artistica; ama interpretarlo ed esprimerlo in un “calco” unico per una donna unica. Declama il colore che riconosce come il linguaggio dell'anima. Coltiva la tradizione della sartorialità italiana che aggiunge il gusto e il valore del fatto a mano. Crede in una idea di moda molto personale, una sfida: Il lusso di indossare il pezzo unico tutti i giorni a tutte le ore. Realizza creazioni ricercate che utilizzano materiali pregiati per un prodotto unico, sofisticato e contemporaneo. Un Prêt à Couture moderno che parla a tutte le culture del mondo (leggi su: www.paolavanacore.com)





Atelier_Galleria ARTE IN REGOLA

Via dei Cappellari, 92, 00186 Roma

Tel. 333 4071196

orari: Martedi-Sabato dalle 15.00 alle 20