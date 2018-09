Sabato 22 settembre alle ore 18.30 vi aspettiamo alla Libreria Novarcadia di Casal Palocco per la presentazione del libro Mo' te racconto Roma di Umberto Magni. Oltre all'autore interverrà Lorenzo Sigillò (Tablet Roma).



Undici passeggiate attraverso curiosità e leggende poco note della Città Eterna, suddivise in tappe per un totale di oltre cento aneddoti. Gli scontri tra Michelangelo e Raffaello, Bernini e Borromini e i misteri che “nascondono” opere d’arte e monumenti: cosa si cela nella fontana di Trevi e nella vicina chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio? che cosa è la buca dello spione? qual è la storia dell’obelisco di Piazza San Pietro? dov’era quello che fino al 1883 è stato l’ippodromo della città? quella del Pasquino era l’unica statua parlante di Roma? e le altre cinque che a volte discutevano tra loro? e dove compaiono – secondo la leggenda – tutti quei fantasmi già altre volte avvistati in città (Beatrice Cenci, Donna Olimpia, Targhini e Montanari)…?