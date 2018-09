Mo’ Better Movies a Palazzo Merulana

Venerdì 28 settembre 2018 ore 19.30 Jazz a Palazzo con “Mo’ Better Movies”

Il trio Bernardi Cicconetti Ostini nasce nel 2012 con l'intento di rielaborare in chiave jazzistica alcune delle più belle composizioni per musica da films, di tutti i tempi; da Ennio Morricone a Trovajoli, da Bill Conti con la composizione di Rocki a Gato Barbieri con Ultimo tango a Parigi. La band ha pubblicato nel 2013 il primo cd dal titolo "Celluloide" e nel 2017 il secondo cd "Mo' better movies" entrambi presentati alla Casa del Jazz.Paolo Bernardi - piano

Stefano Cicconetti - batteria

Flavia Ostini - contrabbasso

Biglietto 15 € intero e 12€ ridotto per under 7 e per i possessori di Palazzo Merulana Pass. Include:dalle 19.30 accesso alla collezione, dalle 20.30 aperitivo composto da un drink e un’offerta di prodotti dal nostro bistrot CafèCulture; a seguire lo spettacolo in programma.

Con l’abbonamento Palazzo Merulana Pass, (Intero €20, Young €15), di validità annuale dal primo utilizzo, si ha diritto ad una riduzione del 20% sul biglietto degli eventi ospitati a Palazzo. Prenotazione consigliata ma non obbligatoria €2.00