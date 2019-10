Torna al Parioli Theatre Club lil Miyazaki Ensemble, l''inedito omaggio musicale alle colonne sonore dei capolavori d'animazione che hanno consacrato l'estetica giapponese all'Olimpo del cinema. Non solo un grande concerto dal vivo, ma anche degustazioni enogastronomiche in piena tradizione giapponese, e immagini tratte dai film dello Studio Ghibli per immergervi a 360° in una esperienza unica nel suo genere.



Il programma musicale prevede: Nausicaä della Valle del vento (1984 musiche di Joe Hisaishi), Laputa - Castello nel cielo (1986 musiche di Joe Hisaishi), Porco Rosso (1992 musiche di Joe Hisaishi, Tokiko Katō), Principessa Mononoke (1997 musiche di Joe Hisaishi), La città incantata (2001 musiche di Joe Hisaishi, Youmi Kimura), Il castello errante di Howl (2004 musiche di Joe Hisaishi, Youmi Kimura), Si alza il vento (2013 musiche di Joe Hisaishi)



«La filosofia di Miyazaki unisce romanticismo e umanesimo a un piglio epico, una cifra di fantastico visionario che lascia sbalorditi. Il senso di meraviglia che i suoi film trasmettono risveglia il fanciullo addormentato che è in noi.» (Marco Müller, direttore della Mostra del Cinema di Venezia)



Parioli Theatre Club

Via Giosuè Borsi, 20

Infoline: 3339951643

Apertura porte ore 19:00

Inizio spettacolo ore 21:00

Ingresso libero