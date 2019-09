Alla scoperta del fascino e degli enigmi della Roma sotterranea: il mitreo della Basilica di San Clemente

Visita guidata in uno dei complessi sotterranei meglio conservati della Roma Antica. A pochissimi passi dal Colosseo esiste un sito archeologico davvero unico che conserva uno scrigno di capolavori.

Visitare la Basilica di San Clemente equivale a ripercorrere ben 2000 anni di storia; scendendo nei sotterranei troveremo i resti delle case romane andate distrutte nel famoso incendio di Nerone del 64 d.C; avremo perciò l'occasione unica conoscere Roma prima di questo terribile evento. Un viaggio indietro nel tempo per esplorare la Basilica del IV secolo e quindi scendere nel mondo della Roma del I secolo dove c'è ancora un tempio pagano!



Visita guidata: sabato 7 settembre ore 10.00

Appuntamento: 09:45 (massima puntualità), Piazza di San Clemente 5 / accanto ingresso Basilica

Quota di partecipazione: €20,00 a persona - pagamento in loco

Prenotazione: per prenotarsi è sufficiente inviare una mail a segreteria@adm-arte, oppure un messaggio sms o WhatsApp al 3208424686, specificando, il vostro nome, il numero di persone, e un numero telefonico di riferimento.



Vi invitiamo a prenotarvi rapidamente per non perdere questo straordinario viaggio nella Roma del passato



Per informazioni contattare il numero: 3208424686



