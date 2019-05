Visita Guidata, il Mitreo e la basilica di S.Clemente

Da tempio pagano a chiesa cristiana: la storia di un eccezionale monumento “pluristratificato”



La basilica di S. Clemente è un raro e bellissimo esempio di monumento “pluristratificato”in cui gli edifici di età romana si sono perfettamente conservati sotto le costruzioni di età medievale.

Scendendo a quasi 20 m dall'attuale piano di calpestio, potremo coglierne a pieno l'evoluzione storica attraverso tre livelli: dal Mitreo romano del II d. C., alla chiesa paleocristiana in cui è custodita una delle prime testimonianze scritte di volgare italiano, fino a risalire alla chiesa attuale, la cui abside è abbellita da un raffinato mosaico del XII secolo.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



