I casi dei mitrei di S.Clemente, di S.Prisca e il Circo Massimo

Conferenza del Prof. Maurizio Chirri Numerosi testimonianze archeologiche e artistiche collegano Roma all'Astronomia. Per oltre 2000 anni sono stati realizzati monumenti, templi, chiese e basiliche, opere artistiche che mostrano orientamenti, elementi o simboli astronomici. Le due principali riforme del calendario, quella Giuliana e successivamente quella Gregoriana, usate in tutto il mondo, sono state realizzate nella nostra città, lasciando testimonianze in gigantesche meridiane. Il cielo sotterraneo dei mitrei di S. Prisca e di S. Clemente, come il più grande Circo del mondo classico, connettono successivi e differenti culti astrali con testimonianze dell'evoluzione più antica e dei primi insediamenti dell'area urbana. Informazioni: Per i non iscritti all'Associazione è prevista una quota di ingresso di € 5,00, mentre per gli iscritti e studenti di € 3,00. Gratuito per studenti della Sapienza Università di Roma e dell'Università degli Studi Roma TRE. L'iscrizione all'Associazione Hipparcos prevede una tessera annuale: 50 € per il I anno, 30 € per il rinnovo annuale. Contatti: Telefono: Dott.ssa Ludovica Ruggiero (3299864826) Email: info.hipparcos@gmail.com