MiTiroSù, presenta un viaggio tra i dolci del mondo: si parte con l'Austria

MiTiroSù inizia un viaggio tra le golosità del Mondo. "Cercheremo di viaggiare, viaggiare tanto! Ogni mese vi porteremo in un luogo differente per assaporarne le dolcezze migliori".



Il primo viaggio inizia con i dolci della tradizione Austriaca, ricchi di gusto e di bontà. A ogni angolo delle città di questo paese, si possono incontrare buonissime pasticcerie, cuore della cultura gastronomica e da dove fanno capolino, attraverso le loro vetrine, dolci bellissimi, un trionfo di colori e di profumi che invadono le strade e rapiscono immediatamente.



In questi due giorni i Pasticceri faranno vivere queste sensazioni attraverso la loro arte. Proponendo anche delle rivisitazioni Inedite di queste Bontà. Cosa ci sarà ad aspettarVi?



Sachertorte, torta Viennese per eccellenza

Krapfen, o la nostra Bomba! Ripiena di Nutella®️ o Crema Pasticcera

Strudel, di mele, uno tra i dolci più conosciuti a livello mondiale, che ti rapisce con i suoi profumi e consistenze.



E, oltre a questo, ci saranno delle versioni speciali, "Inedite", di questi dolci svelate man mano. Varianti che nostri pasticceri creeranno appositamente per questi due giorni. Inoltre ad accompagnare queste golosità, ed a riscaldarci dal freddo, troverete:



Cioccolata Calda (anche in versione al Latte, Bianca, Gianduia, Speziata)

Tè e Tisane

Vin Brûlé



Dove si partirà per questo viaggio? Da Via Angiolo Cabrini 14B



Quando?Mercoledi 5 e Giovedì 6 Febbraio 2020 dalle ore 17:00 alle 23:59



Come posso partecipare? L'evento è Gratuito, si paga solo ciò che si consuma.



Nei due giorni di evento, ci saranno Offerte e Menù dedicati sui prodotti a tema dell'evento. Le Offerte ed i Menù, verranno pubblicati man mano nella sezione Discussioni del presente Evento.